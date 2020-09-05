الخرطوم 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني الليلة الماضية حالة الطوارئ في أنحاء السودان لمدة ثلاثة أشهر، عادًّا البلاد منطقة كوارث طبيعية إثر السيول والفيضانات التي اجتاحتها مؤخرًا.وأوضحت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ في تصريح بعد الاجتماع، أن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وعدّ البلاد منطقة كوارث طبيعية وقرر تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات، وذلك بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام، ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية، مضيفةً أن الفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.// انتهى //11:20ت م0027