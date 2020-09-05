الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر " آركو " الدكتور صالح بن حمد التويجري، أهمية العمل الخيري كركيزة إنسانية في نهضة المجتمعات وتنميتها من خلال تقديم المساعدة الذاتية وتعزيز الاستجابة الاجتماعية للقيام بالأعمال التطوعية أثناء الأزمات والكوارث.وأوضح في معرض حديثه عن الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام، أن العمل الخيري يهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين الناس وإيجاد مجتمعات قادرة على مواجهة أي تحديات إنسانية والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية ؛ وانتشال المحتاجين من حالة البؤس والفقر إلى أفضل حالة ممكنة؛ وصون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته.وقال التويجري: "يأتي علينا هذا اليوم الدولي في وقت تعاني فيه عديد من دول الوطن العربي تحديات غير مسبوقة منها الصراعات المسلحة التي تسبَّبت في تدهور الأوضاع الإنسانية؛ وتفاقم أزمتي اللجوء والنزوح؛ وزيادة عدد اللاجئين والنازحين والمشرّدين؛ واتساع نطاق الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية؛ ما يحتّم تبادل التجارب والدروس في دعم العمل الإنساني القائم على المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ ونشر التوعية بأهمية العمل الخيري في تعزيز الإخاء وإرساء قيم الإنسانية وإعانة الذين يصعب عليهم تلبية المتطلبات الحياتية؛ وإطلاق مبادرات نوعية تعزّز الاستجابة الإنسانية وتدعم التنمية المستدامة؛ وتعزيز مأسسة العمل الخيري والتطوعي ودعم منظومته وتنمية الوعي بتحدياته للقضاء عليها ليكون بطريقة منظمة ويسهم بفاعلية في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمات والكوارث والصراعات المسلحة من خلال تخفيف وطأة الفقر على الشعوب".وأضاف أمين عام المنظمة العربية أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري يعد سانحة عظيمة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين الشعوب؛ وتبني مبادرات صحية علاجية ووقائية؛ وتعزيز الأواصر الاجتماعية والاسهام في إيجاد مجتمعات تساعد بعضها البعض.يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2012 الخامس من سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للعمل الخيري.// انتهى //11:24ت م0029