إسلام آباد 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية استمرار الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تشهدها باكستان.وأخبرت عن تعرض عدد من المناطق في إقليم البنجاب لموجة جديدة من الفيضانات المصاحبة للأمطار الغزيرة.واهتمت صحف إسلام آباد بتصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد عزمه على تعزيز التعاون مع الصين وإنجاح مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسلام في المنطقة.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الباكستاني وإصابة أربعة جراء انفجار استهدف سيارة للجيش في منطقة وزيرستان.وتطرقت الصحف إلى دعوة الأمم المتحدة للأطراف الأفغانية إلى وضع مسألة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على رأس جدول الأعمال، وحثها جميع الدول على تأكيد هذه الدعوة مع بدء المحادثات.وتناقلت إعلان الحكومة الأفغانية عن إطلاق حركة طالبان معتقليها من القوات الخاصة المحتجزين لديها كرهائن.وعرجت إلى مساعي الهند والصين لحسم الخلافات الحدودية سلميًا عبر الحوار لتجنب الدخول في اشتباكات مسلحة.وأشارت صحف باكستان إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار في مصنع للألعاب النارية وقع بولاية "تاميل نادو" جنوب الهند.// انتهى //11:54ت م0033