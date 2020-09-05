تونس 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمشهد السياسي في تونس في ضوء تشكيل حكومي جديد برئاسة هشام المشيشي، الذي حث في أول لقاء مع وزرائه على بذل قصارى الجهد، من أجل تحقيق احتياجات المواطنين في التنمية والاستقرار، والاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.ورصدت تواصل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تونس، وذلك منذ افتتاح حدود البلاد أمام السياح الأجانب في السابع والعشرين من يوليو الماضي.وكتبت صحف السبت بشأن الملف الليبي أنه رغم المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي لوقف الحرب في ليبيا، تواصل القوى الكبرى تحركاتها العسكرية في ليبيا عبر تعزيز مناطق نفوذها ودعم قواتها المتمركزة هناك، ناقلة في الإطار تحذيرات من حرب إقليمية مدمرة بسبب تلك التحركات.وعرجت على قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني، اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية، وإعلانه حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه وحجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية .وسلطت صحف تونس الضوء على الدول التي سجلت حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //12:12ت م0035