عام / "الأرصاد" : تنبه بهطول أمطار على منطقة جازان
السبت 1442/1/17 هـ الموافق 2020/09/05 م واس
جيزان 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، وتساقط البرد وجريان السيول ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، واحد المسارحة ، وبيش ، صامطة ، والداير بني مالك، والدرب ، و الريث ، و فيفا، وهروب ، والحرث ، والطوال ، والعيدابي ، وضمد ، وفرسان ، والطرق السريعة المناطق المفتوحة بالمنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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12:30ت م
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