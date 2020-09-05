جيزان 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، وتساقط البرد وجريان السيول ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، واحد المسارحة ، وبيش ، صامطة ، والداير بني مالك، والدرب ، و الريث ، و فيفا، وهروب ، والحرث ، والطوال ، والعيدابي ، وضمد ، وفرسان ، والطرق السريعة المناطق المفتوحة بالمنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //12:30ت م0038