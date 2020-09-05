الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسيدشن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد الهوية الجديدة للديوان بعد صـدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وتعديل عدد من مواد نظامه، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في الديوان، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية، والمهتمين.وأكد المتحدث الرسمي للديوان سعيد بن سعد القحطاني، أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي يحظى بها الديوان العام للمحاسبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لتطوير الدور الرقابي للديوان والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح أن الهوية الجديدة للديوان تُجسّد طبيعته المهنية وأدواره واختصاصاته النظامية، ويتطلع من خلال إطلاقها إلى مرحلة جديدة تواكب حِراكالتطوير والتنمية والنمو المتسارع على الأصعدة كافة.// انتهى //13:26ت م0047