الجزائر 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استمرار تحسن الوضع الوبائي في البلاد مع تسجيل انخفاض في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة التحكم في الوضع تحسبًا للدخول المدرسي المرتقب مطلع شهر أكتوبر المقبل.وأخبرت عن تمكن شركة النفط الحكومية "سوناطراك" من السيطرة على الحريق الذي أعقب انفجار أنبوب لنقل النفط بمحافظة الوادي جنوب البلاد، وذلك بعد يومين من وقوع الحادث، مبينة أن استئناف تشغيل الخط الرابط بين حقل الحمراء ومصفاة سكيكدة في شمال البلاد سيتم غدًا الأحد.واهتمت الصحف بالوضع في مالي، مشيرة إلى بدء قادة الانقلاب اليوم في مناقشة آليات المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين رغم أن تمسكهم بالسلطة يثير تساؤلات عن مدة المرحلة الانتقالية وتنصيب قادة عسكريين على رأس مؤسسات مدنية وتعيين شخصيات مدنية موالية للانقلاب.وتطرقت إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس إلى حوار وطني شامل لإقرار آليات إنهاء الانقسام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني.// انتهى //13:51ت م0050