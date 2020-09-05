الباحة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسينطلق يوم الأربعاء المقبل مهرجان التمور في نسخته الثالثة بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، الذي يعرض فيه تجار التمور والمزارعون أجود أنواع التمور وأشهرها في المحافظة ومراكزها الذي يصاحبه عدد من الفعاليات، وذلك بمقر الساحة الشعبية بالعقيق.وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي أن المحافظة استعدت، بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة، لإقامة المهرجان وإبراز إنتاج التمور في المنطقة، وتشجيع المزارعين وتعريف المجتمع على الثروة الزراعية، وإيجاد موقع مناسب للالتقاء المزارعين بالمسوقين، وكذلك استقطاب مصانع التمور بالمحافظات المجاورة لتعريف المزارعين بكيفية الاستفادة من الإنتاج وحفظه بطريقة صحيحة تمكنهم من تسويقه طوال العام.ويأتي مهرجان التمور الثالث في العقيق هذا العام ببرامج قيمة، وتغيير جذري في منظومة العمل والآلية، التي حرص المنظمون من خلالها على إحداث التطوير الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية، حيث إن نجاح تنظيم المهرجان التمور للموسمين السابقين أعطى مزيدًا من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق التطلعات، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور.وسخرت إدارة المهرجان جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في أحد أهم أسواق التمور، سعيًا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالًا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.// انتهى //13:57ت م0051