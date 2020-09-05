القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم إن الوزيرين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة والمُمتدة بين البلدين الشقيقتين مصر والبحرين، بالإضافة إلى استعراض الرؤى تجاه أهم المُستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية.// انتهى //16:17ت م0079