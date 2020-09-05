تونس 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 18 مهاجرًا غير شرعي، بمحافظات صفاقس وبنزرت والقصرين .وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن 10 مهاجرين أوقفوا على مستوى محطة نقل المسافرين بجزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، و6 مهاجرين بمدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، فيما أوقف مهاجران اثنان بمدينة فريانة بمحافظة القصرين مجتازين الحدود البرية التونسية الجزائرية خلسة.وأفاد البيان بحجز مركب صيد ومبلغ من المال من العملة التونسية من المهاجرين عن طريق البحر، لافتًا الانتباه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //16:17ت م0080