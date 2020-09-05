القدس المحتلة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم منازل المواطنين في مدينة القدس المحتلة، وواصلت عمليات الاعتقال اليومية خلال شهر أغسطس الماضي.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في تقريره الشهري اليوم الذي رصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة خلال أغسطس الماضي، أن الاحتلال قتل شابا عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك واحتجز جثمانه, كما صعدت سياسة هدم المنازل في القدس رغم الأوضاع الصعبة بسبب جائحة "كورونا".ورصد المركز هدم 51 منشأة في مدينة القدس، معظمها وحدات سكنية مأهولة بالسكان, مشيرًا إلى أن الهدم تركز في بلدة سلوان وفي جبل المكبر، معظمها منازل ووحدات سكنية.// انتهى //16:17ت م0081