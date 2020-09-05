القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمُخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عُقد برام الله وبيروت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً أن الاجتماع يُعد خطوة إيجابية نحو توحيد الصف الفلسطيني، والاتفاق على أولويات العمل السياسي الفلسطيني في المرحلة المُقبلة، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وقال أبو الغيط في البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم إن إنهاء الانقسام يُعد خطوةً مفصلية وحاسمة فيما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية التي عانت كثيراً بسببه، مُعرباً عن تقديره لجهود الرئيس الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام وتمهيد الطريق نحو تحقيق المصالحة وتوحيد كلمة الفلسطينيين على إستراتيجية مشتركة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى اتفاقه مع ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية من رفض لمخططات الضم ولصفقة القرن، أو أي حلول مطروحة لا تتفق مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي وصيغة حل الدولتين التي تحظى بإجماع دولي وتأييد من الأمم المتحدة، لافتاً النظر إلى أن توافق الفصائل على الإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي يُعد تطوراً يستحق التوقف عنده.// انتهى //16:18ت م0082