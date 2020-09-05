تبوك 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, بحضور معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فندقاً بالمدينة الجامعية في جامعة بتبوك.ويعد الفندق أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 آلاف متر مربع، ويحتوي على 218 غرفة وجناحاً موزعة على ستة أدوار، إضافة إلى صالات رياضية ومرافق خدمات متنوعة.// انتهى //16:23ت م0083