بريدة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجل مهرجان بريدة للتمور تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بمئات من أنواع التمور المختلفة ، وإقبالاً كثيفاً من قبل التجار والمستهلكين ، وارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق خلال 27 يوماً من انطلاقة المهرجان ، حيث ورد للسوق 32.519 ألف مركبة محملة بنحو 8.161.253 مليون عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 32.645.012 مليون كيلوجراماً من إنتاج أكثر من 30 مزرعة ، وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.وبين أمين لجنة مهرجانات مدينة بريدة سليمان الفايز أن مهرجان بريدة للتمور تنظمه أمانة منطقة القصيم ويعد أحد مقومات السياحة الزراعية ، الذي يحوي أكثر من 45 صنفاً من أصناف التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم .// انتهى //16:27ت م0084