الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو التي انطلقت في 25 اغسطس وتختتم غداً في الـ 6 من سبتمبر الجاري .وحقق الأخضر ‏3 ميداليات "فضيتين وبرونزية " ، حيث حقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عام ، ونال سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عاماً ، وجاءت البرونزية عن طريق زهير أبو الرحي لفئة تحت 50 عام .ومثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون : الحسن آل هنيدي ومهدي سليم وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي بإشراف من الكابتن زهير أبو الرحي .وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للإناث بتواجد اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربه فاطمة حموا.// انتهى//16:29ت م0085