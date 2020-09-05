حائل 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية عدداً من الكلمات الإرشادية والتوعوية بعنوان (التحذير من السرورية وبيان صفاتها) والتي تبدأ من الاثنين القادم وتستمر على مدى يومين، حيث يلقيها مجموعة من المشايخ والدعاة في عدد من جوامع ومساجد مدينة حائل، وذلك ضمن برنامج مساجدنا آمنة (بنسخته الثامنة).وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبد الله بن محمد المجماج أن هذه الكلمات تأتي في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم.// انتهى //16:31ت م0087