الطوال 17 محرم 1442 الموافق 5 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال أكثر من 70 جولة تفتيشية ورقابية على محال المواد الغذائية والمطاعم ومحال الحلاقة الرجالية بالمركز والقرى التابعة لها في الأسبوع المنصرم ، وذلك للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على محال المواد الغذائية والخضار والمطاعم ومحال الحلاقة الرجالية وقاعات الأفراح والاستراحات ، مؤكدا أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.وأشار إلى رفع 1087 طناً من النفايات وإزالة 2844 طناً من الأنقاض والمخلفات وتعقيم وتطهير 106 مواقع وتعقيم وتطهير 180 حاوية ، داعيا الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //17:20ت م0091