مكة المكرمة17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسعقدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية اليوم اجتماعا لتفعيل التقانة والتطبيقات برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمان بن صالح المقوشي بحضور جميع مديري العموم ومساعديهم في الإدارات المرتبطة بالوكالة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وذلك في مبنى مكتبة الحرم.وجرى خلال الاجتماع انطلاق العمل بما تضمنته إستراتيجية الرئاسة "حرمين" وخطة الرئاسة 2020 و 2024 من مبادرات وخطط وبرامج ، مع التأكيد على ضرورة العمل مع جميع الشركاء على أسس راسخة منطلقة من مهام وأدلة إجرائية وخطط تشغيلية ذات كفاءة لضبط العمل وتنفيذه دون أن يتأثر بتغير مواقع الزملاء مستقبلا .وأكد المقوشي على أهمية الجولات الميدانية في مواقع العمل ومضاعفة الجهود للعاملين في الميدان، والتعامل مع أي ملاحظة تطرأ فوراً واستقبال أي ملاحظة تصل ومعالجتها في أسرع وقت، والارتقاء بمنظومة العمل وأهمية المتابعة الدائمة والعمل المستمر على تطوير الأداء وضرورة الحرص على تفعيل التقانة والتطبيقات الإلكترونية في جميع الخدمات والمهام.وأشاد وكيل الرئيس العام بما تحقق من إنجازات عظيمة، وحرفية عالية في تنفيذ الخطط التشغيلية في الرئاسة خلال عام ١٤٤١هـ بدعم ومتابعة وإشراف معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .// انتهى //17:31ت م0094