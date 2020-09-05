إسلام آباد 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 298025 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6340 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282553 حالة، في حين توجد 9132 حالة نشطة.// انتهى //17:46ت م0096