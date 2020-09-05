ثقافي / منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة بعنوان "لبنان بعد جائحة مرفأ بيروت الحاضر والمستقبل "
السبت 1442/1/17 هـ الموافق 2020/09/05 م واس
الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (لبنان بعد جائحة مرفأ بيروت: الحاضر والمستقبل) يوم الثلاثاء القادم 20 محرم 1442 هـ من خلال برنامج زوووم (ZOOM) .
ويشارك في الندوة كل من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين سابقا في باكستان ولبنان الأستاذ علي عواض عسيري ، والناشط السياسي اللبناني و رئيس جائزة هاني فحص للحوار والتعددية الأستاذ مصطفى هاني فحص ، ويديرها عضو المنتدى الأستاذ مبارك آل عاتي .
وستنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.
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17:46ت م
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