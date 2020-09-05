الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (لبنان بعد جائحة مرفأ بيروت: الحاضر والمستقبل) يوم الثلاثاء القادم 20 محرم 1442 هـ من خلال برنامج زوووم (ZOOM) .ويشارك في الندوة كل من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين سابقا في باكستان ولبنان الأستاذ علي عواض عسيري ، والناشط السياسي اللبناني و رئيس جائزة هاني فحص للحوار والتعددية الأستاذ مصطفى هاني فحص ، ويديرها عضو المنتدى الأستاذ مبارك آل عاتي .وستنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.// انتهى //17:46ت م0098