رام الله 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو على فتح سفارتيهما في القدس.وعدّت الخارجية في بيان صحفي الخطوة الصربية والكوسوفية بمثابة عدوان سافر وغير مبرر على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.وأكدت أن تجاهل القرارات الدولية واستباق نتائج التفاوض يُعدّ عملاً غير قانوني يعرقل فرص التوصل إلى سلام حقيقي قائم على حل الدولتين, ويدعم السياسات المنحازة بشكل مطلق للاحتلال الإسرائيلي .// انتهى //18:49ت م0104