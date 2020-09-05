طوكيو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واستسبب إعصار قوي في تعليق السلطات اليابانية اليوم البحث عن عشرات البحارة المفقودين بعد غرق سفينة "غالف لايفستوك 1" التي كانت تقل طاقما من 43 بحارا ونحو ستة آلاف رأس ماشية وسط أمواج عالية وأحوال جوية متقلبة .وأنقذ خفر السواحل الياباني ناجيا ثانيا يوم أمس بعدما أطلقت السفينة "غالف لايفستوك 1" نداء استغاثة يوم الأربعاء بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما اليابانية التي ضربها الإعصار "مايساك".ويقترب الإعصار هايشن من أوكيناوا في جنوب اليابان في طريقه إلى كيوشو (غرب) ، حيث دعت الحكومة السكان إلى تجنب الخروج من بيوتهم, أما سكان جزيرة ميناميدتوجيما البالغ عددهم 1300 شخص فقد طُلب منهم إخلاء منازلهم.// انتهى //18:56ت م0105