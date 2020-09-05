بيروت 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 600.87 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 291 ألفاً و44 سهماً، بقيمة 549 ألفاً و477 دولاراً أمريكياً، مقابل 997 ألفاً و53 سهماً بقيمة 200 ألف و538 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.كما تحسّنت قيمة رأس مال الشركات المدرجة في السوق إلى 6.16 مليارات دولار، بانخفاض من 6.12 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //19:22ت م0107