عمّان 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2353 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن حالات الإصابة الجديدة تعود ل8 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسالق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و 43 حالة محلية سُجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد، مشيرة إلى تسجيل 24 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1703 حالات شفاء.// انتهى //19:24ت م0108