بغداد 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 256719 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7422,فيما سُجّلت 3891 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 195259 حالة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 54038 , منهم 523 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:24ت م0109