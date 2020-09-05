بريدة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر غداً 6 مشاريع من المشاريع التنموية التابعة لوزارة النقل بالمنطقة بقيمة تزيد عن 800 مليون ريال.وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري أن المشاريع التي ستدشن غداً -بإذن الله- تشمل الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بمدينة بريدة , وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة , وطريق الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة , والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله "الخماسية" بمدينة بريدة , وتقاطع طريق الدرعية مع طريق عنيزة البدائع بمحافظة عنيزة , وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس دخنة بمحافظة الرس.وقدم الشمري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة وحرصة لكل ما يخدم العمل التنموي في قطاع النقل بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.// انتهى//19:52ت م0113