الطائف 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الـ (10)على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس جامعة أم القرى ضمن فعاليات موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1441/1442هـ (2020/2021م).واشتمل السباق على سبعة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية والشوط السادس على كأس جامعة أم القرى.وسلّم المشرف العام على سباقات الطائف خالد بن إبراهيم العشري جائزة النادي التقديرية لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي صاحب الجواد ( طلعة البدر ) التي حققت المركز الاول في الشوط الرابع، كما سلّم وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد بن علي الغامدي كأس الجامعة لمدرب الجواد بعد فوز الفرس ( انفراس ) العائدة ملكيتها لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السادس.// انتهى //20:01ت م0116