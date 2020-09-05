الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين اليوم فريق الأهلي بكأس بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم بعد فوزه على الهلال 3/1 في الجولة الأخيرة للمسابقة.وجاءت نتائج الأشواط في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض (21 / 25, 25 / 21, 25 / 20, 25 / 16)، ارتفع رصيد الأهلي إلى 23 لقباً في المسابقة مقابل ١٨ لقباً للهلال الذي حل ثانياً في الدوري والاتحاد في المركز الثالث، علماً أن الأهلي ضمن اللقب قبل جولتين من ختام المسابقة.وقدم المشرف العام على فريق الأهلي أيمن تازي المباركة لجميع الأهلاويين على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بتوفيق الله ثم بالعمل والإخلاص من الجميع، وقال : "نشكر إدار النادي على دعمها ووقفتها الدائمة , ونحمد الله على هذه البطولة التي ستكون بداية لتحقيق البطولات الأخرى، ولدينا بطولة كأس السعودية أمام الوحدة التي نتطلع إلى إضافتها إلى بطولة الدوري".وعبّر لاعب الأهلي عمر النجراني عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب بطولة الدوري، وقال: "أقدم هذه البطولة إلى جميع محبي النادي الأهلي الذين يستحقونها وكذلك أبارك للجهازين الفني والإداري على العمل الذي قدموه وكذلك زملائي اللاعبين على المستوى والروح القتالية التي شاهدناها في منافسات هذا الموسم، وفريقنا ولله الحمد استحق هذا اللقب، ونتطلع إلى تحقيق جميع البطولات لتقديمها لجماهيرنا الوفية.وأكد لاعب الأهلي ماجد الجهني أن فريقه استحق لقب بطولة الدوري هذا الموسم بعد المستوى الفني الكبير الذي قدمه ، وقال : "نبارك لمحبي النادي الأهلي على هذا الإنجاز ونعدهم بمواصلة الإنجازات حيث سنخوض نهائي الكأس أمام فريق الوحدة وسنبذل كل ما في وسعنا لضم الكأس للقب الدوري.وفِي المباريات الأخرى لحساب الجولة الأخيرة للدوري فاز الاتحاد على الجبلين 3 / 0، والموج على الابتسام 3 / 1، الترجي على السلام 3 / 0، والفيصلي على الوحدة 3 / 2.// انتهى //21:02ت م0120