رفحاء 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واستنفذ بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات, حملة نظافة شاملة في أحياء المحافظة تحت شعار "رفحاء أجمل"، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، تحت شعار "كذا أحلى" في إطار خطط البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية المختلفة.وتستهدف رفع الأنقاض والنفايات مجهولة المصدر والمخلفات، والكنس اليدوي وأعمال الرش وغيرها، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه البلدية طوال العام بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال القضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء بين الأحياء السكنية، وإرشاد السكان بالطرق السليمة للتخلص من المخالفات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم، بما يسهم في الحفاظ على المرافق العامة والساحات الفضاء نظيفة خالية من الملوثات البصرية لتكون متنفساً للجميع.// انتهى //21:12ت م0122