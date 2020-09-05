الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق تنس الاتحاد للناشئين بطولة الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الممتازة للناشئين التي اختتمت اليوم على ملاعب الاتحاد، بفوزه ٢-١ على الهلال الذي حل ثانياً والسلام في المركز الثالث .وأسفرت نتائج اليوم الأخير عن فوز نادي الفيصلي على نادي الجيل 3-0 وفوز نادي القارة على نادي المحيط 3-0 .وتوج الفائزين رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي، الذي قدم التهنئة لفريق تنس الاتحاد لحصوله على المركز الأول ولفريقا تنس الوحدة والترجي لصعودهما لمصاف أندية الدرجة الممتازة، كما هنأ اللاعبين على المستوى الذي قدموه والذي يعكس وجود قاعدة مميزة من اللاعبين الناشئين في المملكة .وقدم العجاجي باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على الدعم الذي وجده الاتحاد السعودي للتنس من سموه، وكان أحد عوامل نجاح الموسم الرياضي، كما معهد إعداد القادة ومكاتب وزارة الرياضية بالرياض والشرقية وجدة والطائف والأحساء على تعاونهم بإقامة بطولات الاتحاد مؤكداً أن الاتحاد السعودي للتنس سيعمل على إجراء تقييم شامل لبطولات الموسم الحالي قبل الإعلان عن بطولات الموسم القادم، وإمكانية استحداث بطولات جديدة تساعد على الارتقاء بمستوى لعبة التنس، منوهاً بالمستوى المميز الذي قدمه الحكام خلال منافسات المرحلة النهائية.// انتهى //21:15ت م0123