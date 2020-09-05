القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به مملكة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.وأشار الرئيس السيسي خلال استقباله اليوم وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن وزير الخارجية البحريني ثمن دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.ولفت إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما استُعرضت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:33ت م0124