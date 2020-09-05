الرباط 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1555 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 70160.وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 37 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1329، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 53929، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 14902، من بينها 189 حالة خطيرة.//انتهى//22:58ت م0127