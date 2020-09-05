الدوادمي 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسوزعت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي 177 جهازاً لوحياً قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ.وأوضح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، أن الإدارة قامت بتوزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والمسجلين في برنامج تكافل، بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع المكاتب التعليمية وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها، من أجل بداية جادة لعامهم الدراسي الجديد، مشيداً بالدور الفعال لمؤسسة تكافل الخيرية في دعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة، خاصة في ظل اعتماد التعليم عن بُعد ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //23:06ت م0129