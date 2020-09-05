الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساختتمت مساء اليوم منافسات البطولة التصنيفية الثانية لكرة الطاولة (للرجال- الأولمبي- الناشئين) التي أقيمت على صالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة (37) لاعباً وأدارها تحكيمياً (24) حكماً بقيادة الحكم الدولي عبدالرحمن الوهيب.وجاءت نتائج المنافسات كالتالي :في فردي فئة الرجال حقق عبد العزيز عباد العباد (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل علي نور الخضراوي (مكة المكرمة)، ثانياً وجاء عبدالعزيز سعد أبوشليبي (الإحساء) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة الأولمبي حقق خالد سليمان الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل تركي لافي المطيري (القصيم) ثانياً، وجاء ناصر عبد العزيز الزاير (الشرقية) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة الشباب حقق مشاري محمود الدوسري (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل محمد مؤيد القصاب (الشرقية) ثانياً، وجاء خالد سليمان الشريف (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.ووُزع اللاعبون على 4 مجموعات تلعب الأدوار التمهيدية، من دور واحد يتأهل الأول والثاني إلى دور الـــ 8، واللاعبون الحاصلون على المركز الثالث والرابع يلعبون على تحديد المراكز (16 – 9)، وتلعب الأدوار النهائية بطريقة خروج المغلوب إلى النهائي.// انتهى //23:10ت م0130