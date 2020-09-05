تبوك 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الماجستير المدفوع للعام الدراسي 1442هـ .وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عايد بن علي البلوي أن برامج الماجستير, شملت تخصصات جديدة ونوعية في الذكاء الاصطناعي (للطلاب والطالبات)، والإدارة الهندسية (للطلاب)، وعلم البيانات (للطلاب والطالبات)، وعلوم السموم والأدلة الجنائية (للطلاب والطالبات)، والهندسة الكهربائية مسار الطاقة المتجددة والاستدامة (للطلاب)، والفيزياء الطبية (للطلاب والطالبات).وبينت العمادة بأنه يمكن الاطلاع والاستعلام عن حالة القبول وإجراءاته من خلال الدخول على الرابط التالي: https://t.co/HOLkDTyJc2?amp=1.// انتهى //23:22ت م0132