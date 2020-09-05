القدس المحتلة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم سيدة في البلدة القديمة بمدينة القدس بعد أن التنكيل بها، فيما قامت قوة أخرى باعتقال شاب في العيسوية شمال المدينة، بعد الاعتداء عليه.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال قامت باحتجاز واعتقال مقدسية عقب الاعتداء عليها بمنطقة باب الأسباط في القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم حمزة عبيدة من بلدة العيساوية بعد التنكيل به.//انتهى//23:32ت م0134