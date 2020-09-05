تونس 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيَد اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا قونزالز لايا، التي تزور تونس حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس واسبانيا وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد ـ 19 .ودعا الرئيس التونسي خلال اللقاء إلى اعتماد مقاربة شاملة في مجال الهجرة غير النظامية تتجاوز الحل الأمني لتعالج الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، على غرار بطالة الشباب وضعف التنمية والفقر.من جانبها عبرت الوزير الإسبانية عن عزم بلادها تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس في شتى المجالات، بما يدعم جهودها للحد من بطالة الشباب وتطوير الاستثمار وتنمية المناطق الداخلية.وشددت في تصريح إثر اللقاء، على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط.// انتهى //23:39ت م0136