الجزائر 17 محرم 1442 هـ الموافق 5 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46071 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1549 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32481 شخص، من بينها 222 مريضا غادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية.//انتهى//00:40ت م0139