القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021" التي أقيمت مساء اليوم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمتأهل من قارة أمريكا الجنوبية.كما أسفرت مراسم القرعة التي أجريت بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور حسن مصطفى، عن وقوع منتخب تونس في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإسبانيا، والجزائر والمغرب في المجموعة السادسة مع آيسلندا والبرتغال، ومملكة البحرين في المجموعة الرابعة مع الكونغو الديموقراطية والدنمارك والأرجنتين.وضمت المجموعة الأولى: الرأس الأخضر – أوروجواي – ألمانيا – المجر، والمجموعة الثالثة: أنجولا – اليابان – كرواتيا – قطر، والمجموعة الخامسة: المتأهل من قارة أمريكا الشمالية – فرنسا – النرويج – النمسا، والمجموعة الثامنة: روسيا – كوريا الجنوبية – سلوفينيا – بيلاروسيا.وتستضيف مصر البطولة في نسختها رقم "27" خلال الفترة من 14 حتي 31 من يناير المقبل بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد.//انتهى//00:42ت م0140