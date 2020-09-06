الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأطلقت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ووزارة التعليم برنامجاً ثقافياً يُعنى بالتعريف بالعام الرئاسي لمجموعة العشرين ودور المملكة في قيادة دفة الحوار تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" .وأوضحت رئاسة المملكة ووزارة التعليم في بيان مشترك؛ أنّ برنامج ثقافة مجموعة العشرين يُعد الأول من نوعه الذي يستهدف جميع المستويات التعليمية، تحت إطار موحّد بنشاطات رقمية متكاملة، حيث تضع رئاسة المملكة التعليم ضمن أولوياتها الرئيسة كأحد أهم متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتعكس عزم المملكة في تسخير التقنية والابتكار لتوفير برامج تعليمية متكاملة بالرغم من الظروف الحالية والتغييرات التي طرأت على النظام التعليمي .ويهدف البرنامج إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة تشمل نشر الثقافة تجاه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ من أجل تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المملكة خلال سنة الرئاسة في معالجة التحديات العالمية في مختلف المجالات، من خلال وضع السياسات الفاعلة، إلى جانب الاحتفاء بالفخر الوطني لرفع حس المسؤولية تجاه المجتمع وربط الشباب السعودي مع الملايين من نظرائهم في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تشجيع المواطنة العالمية من أجل تعزيز القيم الإنسانية الأساسية بين فئة الشباب وتشجيعهم على تبني مفهوم المواطنة العالمية.وأكدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ووزارة التعليم حرصهما على ضمان شمولية البرنامج، والوصول إلى أكثر من 8 ملايين طالب وطالبة، و525 من شاغلي الوظائف التعليمبة، وحوالي 25 ألف مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ إجمالي الفئة المستهدفة أكثر من 55 مليون فرد على مستوى الدول .وينقسم البرنامج إلى 6 مبادرات رئيسة متنوعة ومتكاملة تشمل تطبيق تحدي مجموعة العشرين، وتريفيا مجموعة العشرين، والوحدات التعليمية، وأولمبياد مجموعة العشرين عبر تطبيق تحدي مجموعة العشرين، ومسابقة مجموعة العشرين للجميع عبر الهاشتاق #G20ForAll، وهاكاثون مجموعة العشرين .وستكون جميع الإعلانات والأخبار المتعلقة ببرنامج ثقافة مجموعة العشرين متوفرة على حسابات البرنامج على تويتر وإنستقرام @G20edu، فيما زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج ثقافة مجموعة العشرين www.edu.g20.sa لمزيد من المعلومات عن البرنامج.// انتهى//00:45ت م0142