تونس 17 محرم 1442 هـ الموافق 5 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي، عثمان الجرندي، اليوم وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرانشا قونزالز لايا، التي تزور تونس حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التطرق إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //01:24ت م0144