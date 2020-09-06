أديس أبابا 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت إثيوبيا اعتزامها إطلاق قمرها الصناعي الثاني المسمى (AT-SMART-RSS) للفضاء خلال شهر أكتوبر المقبل لأغراض رصد الأرض وجمع بيانات للأرصاد الجوية.وأوضحت وسائل إثيوبية أن القمر الصناعي الإثيوبي الثاني جرى تطويره وتجميعه واختباره بواسطة شركة "سمارت ستالايت تكنولوجي" الصينية والمعهد الإثيوبي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء وفقا لاتفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين والموقعة في 23 أغسطس 2019 في الصين.وأشارت إلى أن القمر سيجري إطلاقه من مركز الإطلاق الفضائي "وينتشانج" في إقليم "هينان" الصيني وسيساهم في تعزيز الإستراتيجية الاثيوبية المتعلقة بمكافحة الجفاف والظروف المناخية المتطرفة والتغيرات المناخية.وتقدر تكلفة القمر الصناعي الإثيوبي الثاني، وهو من طراز النانوستالايت ويزن 8.9 كيلو جرام، بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي.يأتي إطلاق هذا القمر الصناعي بعد مضي أقل من عام على إطلاق القمر الصناعي الإثيوبي الأول الذي طورته أكاديمية تكنولوجيا الفضاء الصينية بالتعاون مع 21 فنيا إثيوبيا في علوم الفضاء تم تدريبهم على هذا المشروع.// انتهى //02:10ت م0146