القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 130 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و 5511 حالة وفاة.//انتهى//02:15ت م0147