مقديشو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساعتقلت وحدات من الجيش الصومالي العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال هجوم الارهابيين على إقليم " شبيلي السفلى جنوب البلاد.وأضاف بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عملية الاعتقال جرت خلال مواجهات بين الجيش والعناصر الإرهابية بإقليم شبيلي السفلي ، حيث تم صد هجومهم على الإقليم وتكبيدهم خسائر كبيرة.وكان الجيش الصومالي قد أزال خلال اليومين الماضيين ألغام أرضية زرعتها حركة الشباب في قرية شبيلو جنوب شرقي البلاد.// انتهى //02:27ت م0149