عام / الجيش الصومالي يعتقل العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية
الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/09/06 م واس
مقديشو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس
اعتقلت وحدات من الجيش الصومالي العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال هجوم الارهابيين على إقليم " شبيلي السفلى جنوب البلاد.
وأضاف بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن عملية الاعتقال جرت خلال مواجهات بين الجيش والعناصر الإرهابية بإقليم شبيلي السفلي ، حيث تم صد هجومهم على الإقليم وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وكان الجيش الصومالي قد أزال خلال اليومين الماضيين ألغام أرضية زرعتها حركة الشباب في قرية شبيلو جنوب شرقي البلاد.
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