أديس أبابا 17محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلن مجلس الشيوخ في إثيوبيا اليوم، أن خطط منطقة تيجراي لإجراء انتخابات في التاسع من سبتمبر غير دستورية، في خطوة قد تؤدي إلى صدام محتمل بين الحكومة المركزية وحزب عرقي قوي.وقال مجلس الاتحاد، الذي يفصل في النزاعات الدستورية، في بيان إنه قرر بالإجماع أن الانتخابات لاختيار برلمان إقليمي وغيرها من المناصب الأخرى "غير دستورية، وبالتالي فهي باطلة" من جهته أكد جيتاتشو ريدا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تدير المنطقة الشمالية، أن الانتخابات ستُجرى في موعدها على الرغم من الضغط الذي تمارسه الحكومة المركزية.// انتهى //02:40ت م0151