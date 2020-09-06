بكين 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من سبتمبر وهو نفس عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 21 يوما متتالية بدون إصابات محلية.وارتفع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 17 حالة مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85122 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //07:21ت م0008