وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صورة مثالية لاقتصادنا) : أثبتت المملكة فعلاً لا قولاً أنها دولة الإنسانية والعطاء والخير الوفير، تهتم بكل من يعيش على ترابها، مواطنين كانوا أو مقيمين، ولا يقتصر محيط خيرها على الداخل فحسب، وإنما يمتد إلى الدول الشقيقة والصديقة، وصولاً إلى أبعد نقطة من الكرة الأرضية، في صورة مبادرات، تهدف إلى مساعدة البشرية جمعاء، والوقوف بجانب المحتاجين أينما وجدوا، ولعل ما فعلته المملكة وقادتها في ظل جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على العالم فرضاً منذ نحو ستة أشهر، خير شاهد على ذلك.وأضافت أن أداء المملكة في ظل الجائحة كان مبهراً للجميع، الذين تساءلوا كيف للسعودية في ظل الظروف الصحية والاقتصادية المتردية التي يشهدها العالم بسبب الجائحة، أن تقدم هذا العطاء الإنساني المدهش، بهذه المثالية المفرطة مع الجميع في الداخل والخارج، وكان أداء المملكة في ظل الجائحة محل اهتمام وزير المالية محمد الجدعان، في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر «يورومني» الافتراضي الخميس الماضي.وبينت أن حديث الوزير دعمته لغة الأرقام التي لا تعرف المجاملات أو المحاباة، فأعلن صراحة أن المملكة رغم أسعار النفط المتدنية، ورغم تداعيات الجائحة المدمرة، لم تتردد لحظة واحدة في توفير الخدمات العلاجية المجانية لجميع سكانها، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص وقطاع الأعمال، بتوفير 218 مليار ريال في صورة مساعدات مباشرة وإعفاءات من رسوم، يُضاف إلى ذلك مبادرات المملكة للوقوف بجانب دول العالم، من خلال مساندة منظمة الصحة العالمية وأعمال الإغاثة الدولية بأكثر من نصف مليار دولار، وتوجت المملكة المشهد الإنساني الدولي، واستثمرت رئاستها لمجموعة العشرين الاقتصادية، وسارعت بعقد مؤتمر «افتراضي» لقادة المجموعة، أثمر عن تعهد الدول الأعضاء بدفع سبعة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي المتعثر جراء الجائحة، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية.وأبانت :لا يمكن للمملكة أن تصنع كل هذا من فراغ، وإنما اعتمدت على الأفكار التي تضمنتها رؤية 2030، تلك الرؤية التي تثبت يوماً بعد آخر جدواها والفائدة منها، من خلال خطط علمية مدروسة، استطاعت توظيف إمكانات المملكة بالشكل المثالي، والخروج باقتصاد قوي، يرتكز على تنويع مصادر الدخل، وإيرادات مستدامة، بعيداً عن دخل النفط المتذبذب.وختمت:ونجحت الرؤية حتى هذه الساعة، في المحافظة على الصورة المثالية لاقتصاد المملكة، باعتباره الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، كما نجحت في ظهور قطاعات استثمارية أخرى، تدعم الإيرادات الحكومية، على رأسها السياحة الداخلية التي انتعشت رغم الجائحة بنسبة 18 %، في إشارة إلى قدرة هذا الاقتصاد على تعويض ما فاته في الشهور الستة الماضية، وتحقيق كل ما يطمح إليه قادة هذه البلاد.// يتبع //08:15ت م0011