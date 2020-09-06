وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الذكاء الأصطناعي .. وزيادة العالمية ) في سياق السعي لتحقيق تطلعات المملكة في الـريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والـذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار «الـذكاء الاصطناعي لخير الـبشرية» ، يومي السابع والـثامن من أكتوبر 2020 ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، حيث سيتم تسلـيط الـضوء علـى دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الإستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 .وأضافت أنه حين نمعن في أبعاد مستهدفات القمة التي ستنعقد بطريقة افتراضية تماشيا مع الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية الـتي أعلـنت عنها حكومة المملـكة، حماية لـلـمشاركين والحضور من المخاطر الـصحية لجائحة كوفيد 19 -، نجد أنها تأتي في ذات الأطر الـتي يشتمل عليها المشهد العام في الإصلاحات والتطورات والتحولات الـتي تستشرف بها المملكة العربية السعودية مستقبل الـريادة ومتطلـبات ومتغيرات كافة الإستراتيجيات التنموية حول العالم في منظور يضمن اعتلاء المملكة لكافة القمم ويحقق استدامة مكانتها الطبيعية بين دول العالم المتقدم ودورها القيادي إقليميا ودوليا.وبينت أن هذه القمة التي تهدف كذلك إلى توفير رؤى ملهمة حول متطلبات المستقبل للجهات التنظيمية والمستثمرين والشركات، بالإضافة إلـى تمكين الحضور والمشاركين من الاستماع إلـى آراء وأفكار بعض المبتكرين الـرواد الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية، وكذلك تغطي مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، موزعة على أربعة مسارات: نرسم عصرا جديدا، والـذكاء الاصطناعي والحكومات، وحوكمة الـذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين والخبراء العالميين من مختلف دول العالم، كما ستتضمن حلقات نقاش يشارك فيها رواد الأعمال لاستعراض حلول الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، بالإضافة إلـى حوارات مفتوحة حول موضوعات معينة لإثراء الحوار وتبادل وجهات النظر، فضلا عن الميزات التفاعلية الأخرى، مثل: استطلاعات الرأي والرسوم البيانية.وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الـذكر لا تعكس فقط حرص الدولة على إحراز المزيد من التقدم في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي بل في كافة المجالات التي تتوافق مع أبعاد رؤية المملكة التي تسابق الـزمن وتصنع المستقبل الزاهر للوطن وترتقي بآفاق المنطقة والعالم.// يتبع //08:23ت م0012