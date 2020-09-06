الطائف 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، محافظات الطائف ، وميسان , والأجزاء المجاورة لها .بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعادعن مجاري السيول والأودية.// انتهى //08:55ت م0016