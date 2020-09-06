القاهرة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته أمس مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي، لافتة النظر إلى اتفاق الجانبين على تعزيز أوجه التعاون المشترك.ونقلت عن الرئيس المصري تأكيده على تضامن مصر مع السودان حكومة وشعبًا لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي تجتاحها، مشيرًا إلى استعداد مصر الدائم لتقديم كل سُبل الدعم للأشقاء السودانيين.وتابعت صحف القاهرة تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 130 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 99712 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 5511 حالة وفاة.وسلّطت الضوء على إعلان السودان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتباره منطقة كوارث طبيعية بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب مياه النيل، والذي أسفر عن تأثر 16 ولاية ووفاة 99 شخصًا وإصابة 46 آخرين.ونوّهت صحف الأحد إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط افتتاح كل من كوسوفو وصربيا سفاراتٍ لهما في مدينة القدس المحتلة، وترحيبه في سياق آخر بنتائج بمُخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية كخطوة إيجابية نحو توحيد الصف الفلسطيني.واهتمت بالمفاوضات التي تُعقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط بين الأطراف الليبية على مستوى الخبراء، وذلك وسط مساعي دولية لحل الأزمة الليبية واستئناف المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل.وواكبت إعلان كل من الهند والصين أمس الاتفاق على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، مشيرة إلى لجوء اليونان إلى الأمم المتحدة لوقف الاستفزازات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك بعد فشل حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في الوساطة بين أنقرة وأثينا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مسجلاً أكثر من 6ر26 مليون إصابة، وأكثر من 7ر874 حالة وفاة حول العالم، مُنوّهة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أنها لن توصي بأي لقاح مضاد للفيروس قبل أن يثبت أنه آمن وفعّال.// انتهى //09:31ت م0022